Nasti al Bari, Colak al Parma e Ghion al Catanzaro, i movimenti di mercato

Il Bari accoglie l’arrivo di Nasti, attaccante di proprietà del Milan che vestirà i colori biancorossi con la formula del prestito. L’annuncio è atteso nella giornata di oggi. L’attaccante proprio nella scorsa stagione riuscì ad dare un prezioso contributo al Cosenza nel raggiungimento della salvezza. Quest’anno il giocatore potrà provare ad alzare l’asticella giocando in un club ambizioso che cercherà di lottare nei piani alti della classifica. Oltre a lui nel mirino del diesse Polito sarebbero finiti anche Diaw e Gliozzi. Il Parma invece ha chiuso l’operazione per l’arrivo di Colak dal Glasgow Rangers. L’attaccante croato dopo aver effettuato le consuete visite mediche ha firmato un triennale con i ducali. Il Catanzaro invece ha definito il ritorno in prestito di Ghion dal Sassuolo. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti della formazione di Vivarini nel recente campionato vinto in C. Lo Spezia infine si è aggiudicato l’arrivo del promettente attaccante esterno Cugnata.