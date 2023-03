Nel Piceno vita dura per il Brescia

Ascoli-Brescia sarà un duello all’ultimo sangue sconsigliato ai deboli di cuore. Il Picchio contro le Rondinelle si giocherà davvero tanto in termini di salvezza. I precedenti tra le due squadre sono nettamente dalla parte dei bianconeri con ben 11 vittorie in 18 sfide andate in scena al Del Duca, l’ultima per 2-1 nel gennaio 2021 con i gol di Eramo e Brosco in pieno recupero. Cinque i pareggi e soltanto 2 i successi lombardi. L’ultimo quello della scorsa stagione in rimonta per 3-2 quando il doppio vantaggio di Dionisi e Felicioli non riuscì a frenare la reazione del Brescia. Il primo di una lunga serie di confronti andati in scena al Del Duca in B risale alla stagione 1972-73 quando a prevalere furono i bianconeri. La 14esima giornata segnò il successo del Picchio per 2-0 con le reti di Silva e Campanini. Finì nello stesso identico modo un anno dopo quando, il 25 maggio 1974, l’Ascoli guidato da Mazzone e lanciatissimo verso la prima storica promozione in A piegò di nuovo i lombardi con Perico e ancora Campanini. Tornati in B i bianconeri tra le mura amiche non mancarono ancora l’appuntamento con i tre punti prevalendo in rimonta per 2-1 grazie alla sofrtunata autorete di Garlanda e il sorpasso di Zandoli. Nella stagione dei record di Mimmo Renna (1977-78) il Picchio costrinse addirittura gli ospiti a finire ko per 3-0 con Quadri, Perico e l’autogol di Biancardi. Il 27 ottobre 1985, l’Ascoli del duo Boskov-Sensibile vinse ancora, stavolta per 3-1 (Incocciati, Pasinato, Iachini). La legga del Del Duca non mutò neanche nel campionato 1990-91. I bianconeri non mostrarono nessuna pietà passeggiando 4-1 con Marcato, Spinelli, Casagrande e Pierantozzi. Pirotecnico 4-4 (Bierhoff, Troglio, Pascucci, Pierleoni) quello che vide, nella stagione 1993-94, le Rondinelle ottenere il loro primo risultato positivo in terra picena. Il 26 febbraio 2008 arrivò anche il primo acuto bresciano con l’1-0 inflitto alla formazione di Iaconi dall’airone Caracciolo nel recupero della 18esima. Il torneo seguente a decidere in favore del Picchio fu l’autogol di Zoboli (1-0). L’Ascoli tornò a vincere (2-0) anche nell’incontro del 18 settembre 2009 grazie alla doppietta di Antenucci. Ancora tre punti nelle tasche dei bianconeri nella stagione 2011-12 con il 3-1 firmato da Soncin, Parfait e Papa Waigo. Seguì il 2-0 prodotto il 17 dicembre 2012 da Fossati e Feczesin.

mas.mar.