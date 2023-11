Nella sfida contro la Reggiana. L’Ascoli si ritrova di fronte Gondo

Ascoli chi si rivede. Tra gli ex del confronto di sabato con la Reggiana, il Picchio ritroverà di fronte, nei panni di avversario, l’attaccante Cedric Gondo. Nel corso della passata stagione fu lui uno dei protagonisti in maglia bianconera che, attraverso tanta corsa e alcuni gol, riuscì a dare una mano nell’ottenimento della salvezza per poi tentare l’assalto finale, mancato per un nulla, alla zona playoff. Nel corso delle 34 partite disputate con l’Ascoli l’ivoriano andò a segno 7 volte con qualche centro che, alla resa dei conti, risultò determinante per andare a strappare via qualche successo davvero importante. Esaltante la tripletta di Palermo (2-3) che il 27 agosto 2022 fruttò tre punti incredibili in casa dei rosanero, soprattutto consentendo al Picchio di spezzare un andamento il quale in passato non aveva mai visto in B i bianconeri vincere nella tana dei siciliani. Nello scontro salvezza di Cosenza (1-3) del successivo 18 dicembre sempre lui chiuse virtualmente l’incontro con il momentaneo 2-0 inflitto ai rossoblù prima della fulminea reazione calabrese e del successivo tris calato da Collocolo a recupero inoltrato.

Col passare dei mesi però il ‘Gondoliere’ a volte sembrò non intendersi alla perfezione con la contestuale presenza in campo dell’altro centravanti Dionisi, altre volte invece finì per incepparsi mancando qualche colpo da ottima posizione. E senza le sue reti il Picchio si ritrovò spesso a dover sostenere qualche fatica in più per fare risultato e ottenere quei punti necessari per la classifica. Nel corso del ritorno però furono due i sigilli fondamentali con i quali la formazione, allora guidata da Breda, ottenne gli acuti in casa del Parma (18 febbraio 2023) e al Del Duca contro il Sudtirol (15 aprile).

Entrambe le sfide si risolsero per 1-0 dagli undici metri e a deciderle fu proprio Gondo con una freddezza olimpica. Al Tardini in molti ricordano l’ingenua esultanza con la maschera del campione di wrestling Rey Misterio che poi gli costò quel giallo in grado di far scattare la squalifica nel successivo impegno casalingo contro il Benevento. Nell’attuale torneo cadetto Gondo è diventato un punto di riferimento dell’attacco della Reggiana dopo essere arrivato in granata nel corso dell’ultima estate, quando è stato ceduto dalla Cremonese agli emiliani con la formula del prestito con obbligo di opzione in caso di salvezza. Il suo attuale bottino è di 3 reti in 9 gare. Fondamentale la doppietta messa a segno al Picco contro lo Spezia (1-2) nel confronto disputato lo scorso 23 settembre.

Altra rete pesante quella rifilata al forte Venezia, oggi seconda forza del campionato, nel successo per 1-0 conquistato dalla Reggiana il 22 ottobre. Ad imbrigliarlo ci proveranno Botteghin e compagni.

Massimiliano Mariotti