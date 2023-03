Nell’altro anticipo fa festa il Nuova Florida Oggi la Vigor sul campo della Vastese

Ieri ci sono stati due anticipi. Tra Avezzano e Nuova Florida ha prevalso la squadra romana per 2 a 0, mentre Porto D’Ascoli - Montegiorgio è terminata 0-0. Oggi alle 14.30: Fano - Matese, Termoli - Vastogirardi, Pineto - San Nicolò, Trastevere - Cynthialblalonga, Tolentino - Chieti, Vastese - Vigor Senigallia.

La classifica del girone F di Serie D, dopo ventisei giornate, recita: Pineto Calcio 57, Vigor Senigallia 48, Trastevere 45, Cynthialblalonga 42, Porto D’Ascoli 41 (una partita in più), Matese e Fano 39, Avezzano 36 (una partita in più), Nuova Florida 35 (una partita in più), Vastogirardi 34, Chieti 32, Sambenedettese 30, Roma City 29, Montegiorgio 27 (una partita in più), Vastese e Termoli 26, Notaresco 23, Tolentino 20.