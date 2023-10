Nell’emergenza una difesa cresciuta in casa

Scatta l’ora del duo Bellusci-Quaranta al centro della difesa. L’emergenza legata al pacchetto arretrato che andrà a creare qualche grattacapo per tutto l’evolversi del mese di ottobre, costringerà l’Ascoli ad affidarsi a due dei prodotti del proprio vivaio. Entrambi sono arrivati in prima squadra, seppur in periodi diversi. Oggi l’esperto Bellusci e il giovane Quaranta andranno a guidare la resistenza agli assalti avversari già a partire dal prossimo incontro in programma. Quello che dopo la sosta per gli impegni delle nazionali vedrà i bianconeri di scena al Rigamonti-Ceppi per sfidare un Lecco (sabato 21 alle 14) in evidenti difficoltà, ma pronto a ripartire col nuovo tecnico Bonazzoli. La ripresa del cammino della formazione di Viali offrirà una chance importante per confermare il buon momento di rendimento e magari dimenticare la rabbia per il successo sfumato nell’ultimo match pareggiato in casa per 1-1 contro la Sampdoria di Pirlo. Nel rimettersi in marcia le scelte operabili dall’allenatore del Picchio dietro saranno di fatto limitatissime. Una bella fetta dell’operato fornito dalla retroguardia dipenderà dal duo precedentemente schierato in occasione della gara persa in extermis al Del Duca contro il Palermo (0-1) lo scorso 16 settembre. Il gruppo ieri ha proseguito la preparazione al Picchio Village con una seduta svolta al mattino. Assenti Bayeye e Giovane rispettivamente impegnati con il Congo e l’Italia under 21 del ct Nunziata. Il centrocampista è sceso in campo nel test congiunto vinto 5-0 dagli azzurrini contro la selezione under 18 al centro di preparazione olimpica di Tirrenia. A loro si sono aggiunti i tre difensori centrali Tavcar, Botteghin e Bogdan. Nel pomeriggio il tecnico Viali e l’esperto portiere Viviano hanno poi preso parte all’evento dedicato ai partner del club, andato in scena al Forte Malatesta.