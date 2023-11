Neri ai tifosi:: "Celebriamo una leggenda"

La distanza non ha potuto impedire al presidente Carlo Neri di rivolgere il proprio pensiero nei confronti del popolo bianconero che martedì sera, dal teatro Ventidio Basso e attraverso le dirette tv e social allestite, ha potuto seguire la cerimonia per i 125 anni del Picchio. "Sono all’estero, ma la lontananza fisica non mi impedisce di salutare, ad uno ad uno, coloro che rappresentano il fulcro, il motore, l’anima, il cuore pulsante del calcio – il saluto del presidente –. I tifosi, i nostri amatissimi e incredibili tifosi che hanno generato e mantengono un fenomeno che non ha uguali nelle altre realtà sportive di uno sport collante straordinario tra le generazioni, tra gli strati sociali, tra le diverse culture e nazionalità. Uno sport ad alto significato formativo. Non a caso si parla di calcio quale scuola di vita perché insegna a confrontarsi e a competere con se stessi. E io in qualità di presidente dell’Ascoli Calcio 1898, carica che mi onoro di rappresentare, insieme a tutti voi celebro, senza aver paura delle parole, una leggenda. Ricordiamolo, l’Ascoli non è soltanto il club più blasonato e la regina delle Marche, ma è un’autentica leggenda".

"Leggenda alimentata – continua – dalla passione dei suoi tifosi. Sì la passione, parola magica, che l’enciclopedia Treccani definisce termine filosofico che in generale designa lo stato di sofferenza o passività. E in particolare si riferisce all’esperienza spirituale in cui l’animo si sente dominato e soggiogato dalla tendenza affettiva pratica. Passioni particolari: il piacere e il dolore, la speranza e la paura. Cioè, aggiungo io, una partita di calcio. Tutti questi forti ed estremi sentimenti li ritroviamo in maniera completa in tutti noi tifosi. Tifosi del passato, del presente e ancora quelli che verranno. Perché, ricordiamolo ancora una volta, qui siamo di fronte ad una leggenda la cui storia, la storia dell’Ascoli Calcio 1898, è raccontata e verrà raccontata di generazione in generazione. Permettetemi quindi di abbracciare idealmente ogni tifoso. A cominciare dal mio fraterno amico, il patron Massimo Pulcinelli, e per ultimo, ma non ultimo, il mio amico Luciano Celani. Un tifoso romantico del tempo che fu, il cui colore del cuore ne sono certo che è bianconero. Forza Ascoli".

mas.mar.