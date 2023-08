Neri vicepresidente della Lega B: "Sono onorato"

Si è tenuta ieri a Milano l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B nella sede di via Rosellini con tutte le società presenti. A rivestire il ruolo di vicepresidente della Lega Serie B è stato eletto il Presidente dell’Ascoli Calcio Carlo Neri: "Sono assolutamente onorato per questo prestigioso incarico – ha commentato il neoeletto Neri – Lavorerò, come vicepresidente di Lega B, a fianco del Presidente Balata ed in piena sintonia con lui, nell’esclusivo interesse di tutte le società della Serie B ed a favore del dialogo e della coesione dell’intero movimento calcistico italiano". Sono stati eletti consiglieri il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini, l’Amministratore Delegato del Cittadella Mauro Michelini e il socio e consigliere del Sudtirol Federico Merola. I consiglieri eletti vanno ad aggiungersi a Giovanni Corrado, Dario Mirri e, naturalmente, Mauro Balata e Carlo Neri, oltre agli ‘indipendenti’ Andrea Messuti e Mauro Pizzigati. ‘