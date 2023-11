Neve in Molise: rinviato il match dell’Atletico

E’ stata ufficialmente rinviata per neve la sfida in programma questo pomeriggio tra Vastogirardi e Atletico Ascoli. La notizia è arrivata ieri pomeriggio quando la squadra di mister Simone Seccardini stava per imboccare l’autostrada a Porto d’Ascoli. per raggiungere il ritiro fissato in attesa della delicata sfida-salvezza. Sida che non si giocherà allo stadio "Filippo Di Tella" per la tredicesima giornata d’andata del Girone F di Serie D, visto che il campo molisano a due passi da Castel di Sangro, è infatti stato coperto da un’abbondante nevicata, trasformatasi poi in una lastra di ghiaccio e viste le temperature decisamente rigide previste per la notte, la gara è stata e rinviata a mercoledì 6 dicembre alle ore 14.30. "Ci avevano già detto prima di partire – ha ammesso Seccardini – che la gara poteva essere a rischio poi giusto il tempo di arrivare al casello dell’autostrada che ci hanno detto di tornare indietro. In ogni caso eravamo pronti e sicuramente avremmo preferito arrivare sul campo e aspettare domani mattina per verificare le condizioni del terreno di gioco e la possibilità di giocare o meno la partita. Si giocherà mercoledì 6 dicembre, ma con la possibilità che le condizioni possano essere le stesse visto che stiamo entrando in inverno. Avremo dal 3 al 10 dicembre tre partite importanti con impegni ravvicinati visto che la trasferta di Vastogirardi necessità comunque di due giorni. Ci faremo trovare pronti come lo eravamo per scendere in campo domani. In settimana abbiamo lavorato bene – ha proseguito il tecnico dell’Atletico Ascoli – Abbiamo analizzato la sfida contro l’Alma Juve Fano e confermo che è stata interpretata bene dai ragazzi, sapevamo di affrontare un avversario forte sotto tutti i punti di vista. Non siamo riusciti a sbloccarla ma la prestazione è stata più che positiva e questo ci permette di continuare a lavorare sulle nostre idee. Poi ci siamo messi a studiare il Vastogirardi che è una squadra difficile da affrontare. Negli ultimi 5 incontri, da quando c’è stato il cambio d’allenatore, oltre ad aver fatto buone gare, ha anche ottenuto 4 risultati positivi. Una squadra giovane, con buone individualità, che fa del ritmo e dell’aggressività la loro forza". Valerio Rosa