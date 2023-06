Niente riscatto per Gondo, Lungoyi ai saluti

Tempo di riscatto. L’Ascoli e tutti i club impegnati nella prossima finestra di mercato estiva a partire da ieri e fino a domani, venerdì 16 giugno, avranno la possibilità di esercitare i diritti di riscatto. Da sabato 17 fino a lunedì 19 invece si potrà esercitare la contro opzione. Nel piano d’azione che sta prendendo forma in questi giorni però nessun profilo pare rientrare nei programmi pensati dal Picchio. Il primo caso riguarderà la situazione dell’attaccante Cedric Gondo, arrivato nella scorsa estate in prestito dalla Cremonese fino al prossimo 30 giugno con riscatto. La stagione che ha visto l’ivoriano difendere i colori bianconeri si è susseguita tra poche luci e tante ombre. Il suo bottino finale è stato di 7 reti (3 dagli undici metri) complessive in 34 partite disputate. Uno score non eccessivamente esaltante considerando il gran numero di incontri giocati. In qualche circostanza però è stato proprio lui a risolverla. Il centravanti iniziò il suo percorso come punto di riferimento offensivo all’interno dell’iniziale 4-3-3 sviluppato da Bucchi. Il mese di agosto fu particolarmente proficuo per Gondo che prima trasformò il penalty del momentaneo vantaggio nel match pareggiato 1-1 in casa con la Spal alla seconda giornata. Indimenticabile invece la serata magica di Palermo con la sua prima tripletta in serie B e quel pallone portato di diritto a casa. Dopodiché iniziò un lungo digiuno, spezzato soltanto a dicembre nella sfida di Cosenza (1-3) che segnò il rientro di Leali tra i pali dopo il brutto infortunio. Decisivi i due rigori messi a segno nel corso del ritorno nelle gare vinte a Parma e in casa col Sudtirol, entrambe per 1-0. Un po’ poco però per cercare di convincere i vertici societari a credere in lui tanto da investire per rilevarlo a titolo definitivo. Mentre un diritto di opzione e contro opzione il Picchio lo avrebbe nei confronti di Crostopher Lungoyi (Juventus). Anche quella del 22enne è stata un’annata estremamente deludente sia in termini realizzativi che nell’apporto profuso in favore della squadra. Tante fiammate isolate e poco utili ai compagni quelle sfoderate dall’attaccante. L’unica probabilmente resta l’accelerazione che costrinse Radunovic al fallo da rigore nella partita vinta in casa col Cagliari (2-1) all’andata.

mas.mar.