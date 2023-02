Non è soltanto Ascoli-Perugia Breda-Castori sfida nella sfida

Breda-Castori, una sfida nella sfida. Il complicato scontro salvezza tra Ascoli e Perugia vedrà tanti ex. A partire dai due tecnici che, a distanza di tempo, torneranno uno di fronte all’altro per affrontare due club in cui entrambi riuscirono in passato a fare bene. Il perfetto equilibrio che regna tra i due potrebbe essere destinato a rompersi in caso di affermazione di una delle pretendenti. Ad oggi il bilancio complessivo recita: 3 vittorie per Breda, 3 pareggi e 3 successi di Castori. L’inizio delle ostilità è datato 5 ottobre 2011 (turno infrasettimanale dell’ottava giornata) quando l’Ascoli fanalino di coda, allora guidato dal 68enne, impattò per 1-1 tra le mura amiche contro la Reggina. Quell’incontro si mise subito male per i bianconeri con la sfortunata autorete di Peccarisi che beffò involontariamente il proprio portiere Guarna su un traversone dalla sinistra. Il cuore grande del Picchio uscì fuori nella ripresa e soprattutto nei minuti finali, nonostante l’inferiorità numerica (espulso Boniperti per doppio giallo). L’episodio controverso arrivò ad una manciata di secondi dal termine. Esattamente quando Gallone di Alessandria decretò un calcio di rigore per il tocco di mani in area di Barillà (ammonito per la seconda volta in quella circostanza).

In realtà il giocatore amaranto sembrò colpire la palla con il volto. Dal dischetto così Papa Waigo riuscì a salvare capra e cavoli quando tutto era andato a farsi benedire. L’ultimo appuntamento invece risale al 23 gennaio 2021. In un Salernitana-Pescara, l’Arechi sancì la vittoria dei campani per 2-0 che a fine stagione festeggiarono il grande ritorno in A dopo 22 anni di lunga attesa. A sbloccare il risultato fu proprio Gondo, poi seguito da Cicerelli. Sulla panchina del Perugia il 53enne trevigiano subentrò a Giunti nell’ottobre 2017 per poi condurre gli umbri ai playoff con 47 punti in 31 gare (12v, 11n, 8p). Venne inspiegabilmente esonerato dopo il pareggio interno col Novara (1-1) alla penultima giornata. I playoff invece lo videro protagonista con il Latina nella stagione 2013-14.

Alla guida dei pontini chiuse al terzo posto sfiorando l’incredibile salto di categoria nella doppia finale che premiò il Cesena vincente all’andata e al ritorno per 2-1. Da ex Castori ha incrociato l’Ascoli 18 volte con un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. L’ultimo confronto è quello del match d’andata dell’attuale campionato che vide i bianconeri di Bucchi capitolare al Curi per 1-0 con la rete siglata da Strizzolo in chiusura di primo tempo. Tra i nomi dal passato biancorosso c’è anche il centravanti Forte che in B siglò il suo primo gol indossando la maglia del Perugia nell’incontro pareggiato in casa 3-3 contro il Cesena il 23 gennaio 2017. Domani sarà un’altra storia.

Massimiliano Mariotti