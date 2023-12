Non fasciamoci la testa: il Picchio può solo crescere

Il campionato è solo all’inizio. Non quello cadetto, non abbiamo ancora iniziato a brindare per il nuovo anno e quindi siamo "puliti" all’etilometro. Il campionato che è solo all’inizio è quello che vede invischiate dieci squadre, la metà di quelle della lista, nella lotta per la salvezza. Nove sono accorpate in sei punti (la Samp non la consideriamo), una è staccata di poco. E’ questa la notizia e l’unica vera realtà che l’Ascoli deve considerare oggi, ad un passo dalla sosta e dalla riapertura del mercato che dovrà, per forza, mettere Castori nelle condizioni di poter fare delle scelte per migliorare i dettagli di una squadra che sembra aver già capito il suo allenatore. Brucia perdere così, ma se proprio avessimo dovuto scegliere, ci sta bene. Perché l’Ascoli può solo crescere. E il campionato a cui è iscritta è solo all’inizio…