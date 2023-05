Non saranno in campo i leader delle difese: Botteghin e Criscito

In campo gli uomini

la preparazione in vista della delicatissima sfida col Genoa (domani alle 14) con una seduta mattutina. I bianconeri ieri hanno svolto un lavoro su rapidità, palle inattive e sviluppi della fase offensiva. Il tecnico dell’Ascoli contro i rossoblù potrà recuperare Tavcar che ha smaltito il suo infortunio. Purtroppo in difesa non ci sarà il leader Botteghin, squalificato un turno dal Giudice sportivo dopo aver incassato la quinta ammonizione stagionale negli istanti finali del confronto vinto col Pisa per 2-1. La squadra stamattina svolgerà la consueta seduta di rifinitura a porte chiuse per poi raggiungere l’aeroporto di Fiumicino dove si imbarcherà sul volo diretto a Genova. In casa Grifone invece Criscito sarà costretto a saltare la sfida per una lesione muscolare.

Non ci saranno neanche Czyborra, Haps e Pajac. In panchina a guidare i rossoblù sarà il vice Caridi, data la squalifica di Gilardino.