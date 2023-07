Non si rassegna la Regina, Taibi: "Il gruppo è sereno"

Prosegue per inerzia il lavoro affrontato dalla Reggina che dopo l’esclusione non vuole assolutamente rassegnarsi al proprio destino. I calabresi hanno presentato ricorso al Tar del prossimo 2 agosto e si sono detti pronti ad adire anche il Consiglio di Stato (29 agosto). A commentare il delicato momento degli amaranto è stato il direttore sportivo Massimo Taibi, ex portiere dell’Ascoli nelle stagioni 2007-08 e 2008-09. "L’umore non è dei migliori ma vi assicuro che il gruppo è sereno – dichiara -. Noi stiamo svolgendo il nostro lavoro con la massima professionalità, il nostro compito è quello di curare al meglio la parte tecnica. Sono sempre in contatto con la proprietà. Non sono mai entrato nel merito della cessione della società. Non mi spaventa fare mercato in ritardo, ho parlato con la squadra e spiegato che ci sarà un ridimensionamento. Chi resta deve farlo con convinzione. In uscita abbiamo Rivas e Di Chiara. Sono molto richiesti e potrebbero portare un introito importante".