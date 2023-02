Notte fonda per l’Ascoli, esonerato Bucchi

L’Ascoli di Buchi crolla definitivamente a Cittadella per 3-0 e si fa risucchiare nel cuore dell’accesa lotta per non retrocedere. Il Tombolato condanna il Picchio e il suo timoniere che subito dopo l’amaro epilogo è stato sollevato dall’incarico dai vertici del club. I bianconeri chiudono lo scontro salvezza con i veneti senza dignità: zero tiri in porta in tutto l’arco del match e una serie interminabile di errori gravi, alcuni dei quali apparsi addirittura volontari per favorire la sconfitta. Si chiude così l’esperienza bianconera del tecnico dopo una settimana ad alta tensione che aveva portato ad un mini ritiro per estraniarsi dalle sacrosante critiche espresse dalla piazza.

Il Cittadella di Gorini invece è riuscito nell’impresa di tornare al successo scavalcando in classifica proprio una diretta concorrente. I tre punti ottenuti dai granata sono stati frutto di una prova esaltante ottenuta scendendo in campo con la bava alla bocca. Quella necessaria per salvarsi. La stessa che l’Ascoli di recente non ha saputo più mostrare. La sfida giocata di fatto è stato il second round del confronto d’andata, ma stavolta con animi meno aggressivi. Grande la fatica iniziale mostrata dal Picchio. Che sarebbe stato un pomeriggio terribile lo si era capito vedendo Falasco, finora uno dei migliori, commettere errori da dilettante. Il pasticcio iniziale del laterale mancino mette in difficoltà Leali che rischia di farsi beffare in pallonetto da Vita.

Il match si accende ufficialmente sul colpo di testa di Mastrantonio che chiama in causa il portiere. La risposta ascolana non si fa attendere con Botteghin che spara alto sugli sviluppi di uno schema da palla inattiva. L’Ascoli attacca in maniera confusionaria, il Cittadella lo fa con meccanismi ben chiari. Gli stessi che fruttano il vantaggio di Crociata: palla in profondità di Antonucci e ottimo inserimento del compagno. Il primo tiro in porta dell’Ascoli non arriverà mai. Nella ripresa Bucchi si gioca le carte della disperazione, ma la barca affonda sulla doppietta di Antonucci (il primo su rigore). Le contestazioni furiose dei tifosi bianconeri si alzano dal settore ospiti. Al termine dell’incontro così la scelta non può che essere l’esonero del tecnico. L’annuncio ufficiale viene diramato subito dopo l’incontro. Ora via al toto nomi.

Massimiliano Mariotti