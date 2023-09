Nuova stagione, attesa per lunedì

I calendari di Lega nazionale dilettanti dovrebbero essere definiti lunedì. Dopo la decisione sui gironi, quindi, la Samb dovrà attendere qualche giorno per sapere se la richiesta della società di giocare la prima gara della nuova stagione in trasferta sarà accontentata. La Samb ha infatti chiesto del tempo per far respirare il terreno di gioco del Riviera delle Palme, che è in pessime condizioni, provato ulteriormente dalla gara di rugby del 19 agosto con la Romania. Domani invece, in occasione della Coppa Italia, al Riviera sarà aperto uno sportello abbonamenti. Il girone dei rossoblù sarà composto da Fano, Forsempronese, Vigor Senigallia ed Atletico Ascoli; Chieti, L’Aquila, Avezzano e Notaresco; Campobasso, Termoli e Vastogirardi; Roma City, Sora, Tivoli e Real Monterotondo Scalo; chiudono il girone Matese e United Riccione.