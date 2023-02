Ascoli Calcio nuovo allenatore, Breda la spunta su Pillon

Roberto Breda

Ascoli, 6 febbraio 2023 - E alla fine la spunta Roberto Breda per il dopo Bucch. Incredibile giornata per l'Ascoli Calcio, con il via libera per il nuovo allenatore arrivato quando ormai sembrava tutto fatto per Bepi Pillon. Roberto Breda, 53 anni, in attesa del comunicato ufficiale del club bianconero, dovrebbe quindi tornare ad allenare dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Pescara.

Il suo bilancio in carriera è di 114 vittorie, 104 pareggi e 114 sconfitte in 332 partite di campionato, quasi tutte in serie B. Per Pillon sembra sfumare dunque la possibilità di allenare l'Ascoli per la terza volta in carriera.

La prima, indimenticabile per i tifosi dell’Ascoli, c’era stata tra il 2001 e il 2003 con il ritorno in serie B nell’anno dei Diabolici. Nella seconda, aveva ottenuto una miracolosa salvezza (2009-2010) accarezzando addirittura il sogno playoff. La sua ultima esperienza in panchina nel 2020-21 con la Triestina.