Oggi Casagrandeincontra la squadraal Picchio Village

Ieri gli uomini di Viali sono tornati a sudare al Picchio Village in vista della ripresa del campionato che sabato al Del Duca (ore 14) vedrà i bianconeri sfidare la corazzata Palermo. La squadra ha lavorato con alcune esercitazioni tattiche suddivisa per reparti. Ancora assente Nestorovski che tornerà a disposizione del gruppo dopo la gara di stasera tra Macedonia del Nord e Malta. Sarà lui uno dei grandi ex del confronto con i rosanero. Stamattina il gruppo tornerà di nuovo a lavorare con una seduta prevista al mattino a partire dalle 11. Al termine dell’allenamento tecnico e giocatori riceveranno una visita di Walter Junior Casagrande che porterà i suoi saluti alla squadra. Il brasiliano, tornato nel capoluogo piceno in occasione delle iniziative allestite per celebrare i 125 anni del club di corso Vittorio Emanuele, resterà sotto le cento torri fino a venerdì. Molti i momenti conviviali che si stanno susseguendo con la presenza di tifosi e amici.