Oggi il Casms decide le limitazioni di vendita, in estate la gara non fu considerata a rischio

Si terrà oggi la riunione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per valutare quelle che saranno le disposizioni che verranno adottate dalle forze dell’ordine sulla partita tra Samb e Atletico Ascoli in programma domenica al Riviera delle Palme. La scorsa settimana l’Osservatorio del Viminale aveva congelato la vendita dei tagliandi su segnalazione della Questura di Ascoli in attesa di un approfondimento dei rischi connessi alla gara. Con ogni probabilità, alla fine, oggi, il Casms dovrebbe decidere per il divieto di trasferta ai residenti di Ascoli e di alcune località dell’hinterland, penalizzando quindi quei tifosi della Samb che lì vivono. Non si comprende come mai la gara di Coppa Italia disputata in estate, non sia stata considerata a rischio, mentre questa lo è.