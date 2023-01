Olive ai tifosi ospiti e sconti per i bianconeri

Vari i disagi che anche i tifosi del Picchio sono stati costretti ad affrontare dopo il rinvio della gara. Soprattutto quelli che in ogni gara casalinga vengono da fuori provincia e regione. Con due note ufficiali il club di corso Vittorio è intervenuto sulle questioni legate a rimborso del biglietto e su un omaggio rivolto ai sostenitori di Ascoli e Palermo. "I valori sportivi non possono prescindere da quelli morali ed etici – si legge nella nota del club –, per questo gli omaggi ad entrambe le tifoserie vogliono essere una ideale stretta di mano a chi si sacrifica costantemente per sostenere la squadra del cuore". La vendita dei tagliandi riservata ai tifosi bianconeri è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Gli stessi termini riguarderanno la possibilità di sottoscrivere il pack 9 gare. Lo store di via Cairoli in data odierna rispetterà l’orario dalle 10 alle 13.30. Coloro che hanno acquistato il biglietto prima del rinvio della gara e che non riusciranno ad essere presenti al Del Duca, potranno chiedere il rimborso entro e non oltre le ore 13 di oggi con le seguenti modalità: chi ha acquistato in un punto vendita dovrà recarsi presso lo stesso punto vendita con il biglietto stampato; chi ha acquistato online dovrà inviare una mail ([email protected]) allegando il biglietto. Tutti gli altri che invece si recheranno regolarmente allo stadio per assistere alla sfida potranno utilizzare quel biglietto anche se sullo stesso è riportata la data 28 gennaio 2023.

Viste le innumerevoli problematiche che i sostenitori delle due squadre sono stati costretti ad affrontare, l’Ascoli ha pensato di rivolgere loro un omaggio per lanciare un messaggio di sportività. Nel corso dell’intervallo del match ai tifosi ospiti sarà offerto un cartoccio di olive fritte all’ascolana. Un piccolo gesto per venire incontro a chi purtroppo è stato costretto a restare nel capoluogo piceno un giorno aggiuntivo nonostante la lunga e dispendiosa trasferta dalla Sicilia o da altri luoghi della regione Marche. Mentre il pubblico amico (possessori di abbonamenti, pack 9 gare o biglietto) potrà beneficiare di uno sconto del 30% su tutto l’abbigliamento sportivo, comprese le maglie da gioco. Il buono potrà essere utilizzato, a partire da domani lunedì 30 gennaio fino a venerdì 3 febbraio, presentando allo store di via Cairoli l’abbonamento o il biglietto.

mas.mar.