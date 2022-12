Oltre 7mila tifosi Che media per il Del Duca

Il pubblico bianconero è tornato ad essere protagonista. Il 26esimo campionato dell’Ascoli in B ha visto fin dalla prima giornata di campionato un’ottima risposta sugli spalti da parte dei sostenitori del Picchio che sono tornati a riempire gli spalti dell’amato Del Duca. Dopo lo stop causato dalla pandemia e la lenta ripartenza in termini di presenze allo stadio, nella scorsa estate è tornata l’attesa campagna abbonamenti. Qui le 3.912 tessere fatte registrare ad inizio stagione, in due fasi tra primo periodo e riapertura, potrebbero addirittura vedere un aumento nel corso del girone di ritorno in virtù del pack di 9 gare presentato dalla società nei giorni scorsi che potrà essere sottoscritto fino a sabato 28 gennaio. Questo innanzitutto offrirà al club di corso Vittorio di sfondare agilmente quota 4mila, traguardo praticamente giunto ad un passo. Inoltre nel corso del decisivo girone di ritorno ciò consentirà di avere sempre presente in casa un alto numero di presenze. Fattore fondamentale per riuscire a battere qualche corazzata e magari portare a casa punti pesanti per il raggiungimento di una salvezza tranquilla. Scenario che se arriverà in anticipo aprirà alla possibilità di puntare ulteriormente in alto. Al giro di boa la media spettatori avuta tra le mura amiche è scesa a 7.395. Un dato comunque importante che ha consentito ai bianconeri di restare al 12esimo posto della classifica speciale cadetta appositamente stilata. Il record stagionale di 9.126 presenze è stato quello fatto registrare lunedì di Santo Stefano nel match perso 0-1 con la Reggina di Pippo Inzaghi. Tolto l’ultimo appuntamento la prima metà del cammino della formazione di Bucchi ha fatto registrare buoni numeri.

Questa la classifica: Bari 27.729 (abbonati 7.651), Genoa 22.526 (abbonati 20.239), Palermo 18.246 (abbonati 11.465), Cagliari 12.795 (abbonati 7.019), Reggina 12.312 (abbonati 4.130), Parma 9.958 (abbonati 6.531), Frosinone 9.848 (abbonati 2.929), Modena 9.292 (abbonati 5.603), Spal 8.981 (abbonati 4.671), Benevento 8.516 (abbonati 7.137), Pisa 7.818 (abbonati 4.961), Ascoli 7.395 (abbonati 3.912), Ternana 6.628 (abbonati 1.723), Cosenza 5.678 (abbonati 1.141), Perugia 5.528 (abbonati 2.764), Brescia 4.916 (abbonati 3.600), Sudtirol 4.287 (abbonati 600), Como 4.166 (abbonati 2.360), Venezia 3.617 (abbonati 963), Cittadella 2.826 (abbonati 1.520).

mas.mar.