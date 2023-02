Omologato il risultato di Modena-Cagliari. Nel pomeriggio di ieri è arrivata puntuale la decisione del Giudice sportivo che ha provveduto a respingere il ricorso presentato dagli isolani e contestualmente ad omologare il risultato di 2-0 (le reti di Diaw e Bonfanti) che aveva visto i canarini guidati da Tesser battere i rossoblù. Le doglianze presentate dal Cagliari erano finalizzate a contestare la regolarità della gara, invocando l’errore tecnico dell’arbitro Perenzoni che al 47’ del primo tempo aveva estratto il cartellino giallo a Zappa senza in realtà voler comminare alcun provvedimento disciplinare. Come risultato poi dal rapporto di gara nel quale non è riportata l’ammonizione. Questo così ha permesso al Modena di agganciare la zona playoff. Attualmente ad essere racchiuse attorno alle ultime due posizioni in griglia per gli spareggi sono cinque formazioni: oltre al Modena, ci sono Pisa, Parma, Palermo, Ternana. Tutte appaiate a quota 34 punti.