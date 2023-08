Onorato Carletto Mazzone, con cuore e grinta si vince

Il Del Duca porta bene all’Ascoli di Viali che vince e convince onorando al meglio la figura di un grande come Carletto Mazzone nella serata a lui dedicata. Le sfide con le quali il tecnico va a scegliere un undici apparentemente difficile da comprendere in realtà sono tutte vinte. Segno tangibile che quando la squadra ci mette cuore e grinta non ce n’è per nessuno, al di là ci chi va in campo. Ottima e fondamentale la scelta di puntare su Gnahoré che in mezzo al campo oltre ad impostare le recupera quasi tutte. Rodriguez si conferma un profilo in grado di creare superiorità e spostare gli equilibri in questa categoria. Mendes risolve tutti i problemi di finalizzazione con una splendida doppietta. L’arrivo di Nestorovski è indubbiamente la mossa per dare ulteriore peso davanti.