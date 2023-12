Onorato Costantino Rozzi, vittoria in stile Castori

Una vittoria in pieno stile Castori per onorare al meglio il presidentissimo Costantino Rozzi a due giorni dal 29esimo anniversario della sua scomparsa. L’Ascoli è riuscito finalmente a scrollarsi di dosso paure e incertezze sfoderando una prestazione generosa e battagliera dall’inizio alla fine. Se nelle precedenti gare era sempre mancato qualcosa per arrivare a disputare un match in grado di portare quei punti necessari per risollevare la classifica, stavolta i bianconeri sono stati quasi perfetti in tutto. Niente più regali. Il terzetto difensivo è tornato ad alzare la muraglia davanti ad un inoperoso Viviano e questo ha agevolato molto le cose. L’aggressione non è mai mancata in ogni zona del campo. Le verticalizzazioni rapide hanno messo in costante difficoltà il Catanzaro. Ora vietato fermarsi.