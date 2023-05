Ora la palla passa al sindaco

Una, due Samb, nessuna. Un bel dilemma che corre di bocca in bocca fra i tifosi della Samb. Se Renzi riuscisse ad iscrivere la squadra e Massi realizzasse il suo progetto di una nuova Samb se ne verrebbero a creare due, seppur con nomi diversi. Ma se Renzi non iscrive la squadra e Massi non fa nulla non ci sarebbe alcuna Samb e la città ha già perso troppo tempo considerando che parte del pubblico dopo l’ennesimo fallimento con Serafino si è completamente disamorato della Samb. Ora la palla passa nelle mani del sindaco. Renzi per iscrivere la squadra oltre a pagare i debiti sportivi deve indicare anche il campo di gioco dove disputare le gare interne e fino ad oggi non ha mai pagato l’affitto del Riviera delle Palme. Il Comune potrebbe anche decidere di non concedere più l’utilizzo del Riviera alla Samb di Renzi. Ma spetta al sindaco Antonio Spazzafumo capire e decidere cosa fare.