Ora serve un cambio di passo al Del Duca. Con Brescia e Reggiana lo snodo cruciale

L’Ascoli ritrova una boccata d’ossigeno di vitale importanza con tre punti utili per mantenere assolutamente viva la corsa per la salvezza, ora però serve un cambio di passo netto anche nell’andamento casalingo. Secondo la matematica servono altre 4-5 vittorie. L’affermazione esterna con la Feralpisalò sicuramente era quella che serviva al Picchio in questo difficile momento del campionato per spezzare un preoccupante digiuno di successi. Castori e i suoi uomini si sono mostrati cinici nel tornare a marciare all’interno di una classifica che da un lato ha visto restare invariato il divario di 5 punti rispetto a Südtirol, Sampdoria e Reggiana (31), ma che invece dall’altro ha prodotto un passo indietro da parte del Pisa. Raggiunta la Ternana e aspettando lo Spezia, attualmente la prima avversaria su cui provare a fare la rincorsa sono proprio i toscani, rimasti fermi a 30 dopo il ko col Venezia. Il prossimo doppio impegno al Del Duca con Brescia e Reggiana dunque diventerà lo snodo cruciale di un’intera stagione. Con la Feralpisalò i bianconeri hanno giocato una partita brutta mettendo in campo un atteggiamento incentrato più sul non prenderle. La strategia ha funzionato ma davanti ora serve di più.