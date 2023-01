Le vere origini del ct dell’Argentina Lionel Scaloni

Lionel Scaloni

Ascoli, 22 gennaio 2023 – Nemmeno il sindaco Daniel Quacquarini, nonni originari di Fermo e Pioraco, sfugge ai legami con le Marche che coinvolgono una fetta molto importante della popolazione di Pujato, la città argentina di cui è sindaco e che ha dato i natali all’allenatore campione del mondo Lionel Scaloni. Balzata agli onori delle cronache di tutti i continenti dopo l’impresa del suo illustre cittadino in Qatar, Pujato è diventata meta di pellegrinaggio da tutta l’Argentina: "C’è stato un afflusso di persone incredibile, come in un santuario. Una comitiva di ragazzi, sapendo che Lionel tornava qui, è partita da Mendoza, vicino le Ande, ha percorso 840 km e si è accampata davanti casa sua dormendo in strada aspettando che uscisse. Al mattino una zia li ha visti dalla finestra e lo ha avvertito. Lui ha smesso di fare colazione ed è uscito a scattare foto con loro, così ha fatto per tutti i giorni in cui è stato qui incluso quello di Natale, con migliaia di persone, senza sottrarsi mai. Non è da tutti, anche se noi non siamo sorpresi perché conosciamo la generosità e l’educazione di tutta la sua famiglia". A proposito della famiglia, può fare luce una...