Ortenzi carica la Videx Yuasa: "Ultimi sforzi per la salvezza"

Un duro colpo quello inferto da Porto Viro, che ha risposto a tono al successo dell’andata da parte della Videx Yuasa in terra veneta. Porto Viro ha fatto una gara quasi perfetta, trovando continuità micidiale dai nove metri e una lettura a muro sempre efficace, sporcando le traiettorie offensive degli attaccanti di casa e spesso ricostruendo in maniera efficace appena possibile. Un ritmo altissimo che Grotta non ha saputo reggere con Bruening costantemente chiamato in causa in battuta che ha finito con il risentirne anche nell’efficienza offensiva del bomber danese. "Eravamo pienamente consapevoli che sarebbe stata una gara di alto livello – ha affermato nel posta gara coach Massimiliano Ortenzi - ed eravamo pronti per questo. Nel primo set non siamo mai riusciti a risolvere i nostri momenti difficili in ricezione, risolvendo con l’attacco di palla alta. Con queste squadre la paghi subito se non riesci a rimediare con efficacia. Ci hanno toccato molto e ci hanno difeso tantissimo. Forse non eravamo abituati a questo tipo di risposte e a questo tipo di livello costante per l’intero arco del match. Non abbiamo messo mai pressione con continuità alla loro ricezione e questo non te lo puoi permettere contro certi avversari. Battuta e attacco di palla alta: la gara è tutta li andando a ben vedere. Loro hanno fatto benissimo in questo, noi non l’abbiamo fatto e il risultato è stato questo". Classifica che in chiave salvezza non è affatto mutata, con Grotta che ha un margine di vantaggio importante a tre giornate dalla fine ma abbassare la guardia può essere un errore fatale. E dunque nelle prossime due trasferte consecutive Grotta si gioca veramente molto, sarà dunque necessario andare a prepararle al meglio partendo dalla prima, nel prossimo weekend, in terra piemontese. "Sapevamo che sarebbe stato difficile – ha concluso il coach grottese – ma adesso guardiamo avanti e sulla nostra strada abbiamo Cuneo. Gara complicata e difficile ma siamo consapevoli che il livello è questo e dobbiamo giocare a questo ritmo se vogliamo tirare fuori punti in ogni gara. Raccogliamo tutto quello che ci serve in termini di energie mentali e nervose per portare a casa quanto necessario per staccare il pass salvezza in questo campionato che si conferma di ottimo livello ogni domenica". Nota sempre da sottolineare lo splendido comportamento del pubblico presente, su entrambi i fronti: prima della gara scambio di sciarpe e vessilli tra le due tifoserie.

Roberto Cruciani