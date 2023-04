Out Marsura, ipotesi Caligara trequartista

Squadra partita per Como con 24 elementi. L’Ascoli di Breda è pronto per la delicata sfida di domani al Sinigaglia (avvio alle 14) che di fatto potrebbe consentire ai bianconeri di chiudere definitivamente la pratica salvezza, qualora dovessero arrivare i tre punti. La seduta di rifinitura, in programma stamattina, permetterà di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, anche se le ultime sedute svolte al Picchio Village qualche indirizzo significativo lo hanno dato. Innanzitutto partiamo da chi non ci sarà. Nella lista diramata dal tecnico del Picchio non compare Marsura, costretto ad alzare bandiera bianca dopo una contusione alla caviglia rimediata in allenamento. Il suo nome andrà ad aggiungersi a quelli di Tavcar e Ciciretti, ancora appiedati in infermeria. A destare qualche preoccupazione però sono anche le condizioni di Leali, Dionisi e Bellusci che ieri mattina non si sono allenati insieme a tutto il resto del gruppo. Quella presa potrebbe essere stata una scelta di carattere precauzionale, dato che tutti e tre sono stati regolarmente inseriti tra i convocati partiti per il capoluogo lombardo. Probabilmente non ci saranno dubbi sull’impiego tra i pali del portiere 29enne di Castiglione delle Stiviere, mentre si teme possa esserci stata ricaduta per quanto riguarda il capitano che avrebbe dovuto fare coppia dal primo minuto con Gondo. Qualora il centravanti non sarà in perfette condizioni si ipotizza la possibilità di schierare titolare il tandem che vedrà Mendes al fianco dell’ivoriano. Stavolta il portoghese lascerà la trequarti alla presenza di un centrocampista che andrà a ricoprire quel ruolo dando una maggior copertura al reparto mediano.

Qui nei giorni scorsi a muoversi alle spalle della consueta coppia d’attacco è stato Caligara, tornato a disposizione dopo il turno di squalifica che lo aveva costretto a restare a casa nel match vinto col Sudtirol. Il suo avanzamento potrebbe risolvere il ballottaggio che, a questo punto, vedrebbe Proia riconfermato nel ruolo di mezz’ala sinistra. Soprattutto dopo la bella prova sfornata contro gli altoatesini. Il solito Buchel detterà i ritmi della manovra con Collocolo ad agire sulla sua destra. Tutto invariato in difesa con la coppia centrale Botteghin-Simic. Sulla destra riecco all’opera Donati con l’ispirato Giordano a galoppare sul lato opposto. Lo stesso Breda ha confermato che il promettente genovese sarà l’indiziato numero uno per agire sulla corsia mancina.