Palermo, parla Tutino: "Ho voglia di ripagare la fiducia di tutti"

Il Palermo si prepara alla difficile trasferta di Ascoli. I rosanero si presenteranno al Del Duca forte degli sette recenti risultati utili consecutivi. A parlare è stato l’attaccante Gennaro Tutino, uno degli ultimi arrivi del mercato. "Ho voglia di ripagare la fiducia di tutti – ha commentato il giocatore –, anche sotto l’aspetto realizzativo. Con mister Corini avevo parlato prima che arrivassi qui, parlammo dell’aspetto umano più che di quello tattico. Avevo intenzione di andare via da Parma per diversi motivi, ma quando si è presentata l’occasione di Palermo ho detto al mio agente di fare il più presto possibile perché volevo fortemente venire qui. Brunori è il nostro bomber ed è un esempio da seguire per voglia e fame che mette in campo. Mancano tante partite – la conclusione di Tutino – e il nostro obiettivo resta quello di consolidare la classifica e metterla in sicurezza, poi magari a marzo vedremo cosa potremo fare di ulteriormente importante".