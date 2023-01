Palermo, Segre: "Al Del Duca sarà battaglia"

Il Palermo ad Ascoli potrà contare anche su Jacopo Segre. Il centrocampista, arrivato in rosanero dal Torino nello scorso agosto, costituirà uno dei punti di forza del Palermo di Corini anche nella seconda parte di questa stagione. Ad oggi il giocatore è sceso in campo 19 volte siglando 3 reti. La prima marcatura arrivò proprio nel match vinto 2-3 dal Picchio al Barbera. Gara che vide il 25enne esordire con i piemontesi. "Ad Ascoli sarà una bella battaglia – ha commentato –. Il sogno è arrivare in alto con questa società che lo merita per la storia e per la piazza. Bisogna sognare in grande e mi auguro di farlo con questo club. Sicuramente sappiamo che dietro di noi c’è una proprietà grande, ma noi ragazzi siamo proiettati sul campo a lavorare ogni giorno. Siamo lì ogni settimana a lottare per questo sogno, per la città ed i tifosi, ogni weekend è una partita a sé e diamo sempre tutto quello che abbiamo per sperare in grande".