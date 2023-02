Panchina d’argento, il vincitore è Fabio Pecchia

Fabio Pecchia è il vincitore della panchina d’argento relativa alla stagione 202122. L’ex tecnico della Cremonese (oggi al Parma) ha ricevuto il premio da Renzo Ulivieri, il presidente dell’Assoallenatori, dopo essere stato il tecnico più votato dai colleghi allenatori della serie B. Dietro di lui si sono classificati Marco Baroni (Lecce) e Luca D’Angelo (Pisa). L’annuncio della vittoria di Pecchia è avvenuto durante la cerimonia avvenuta nell’auditorium del centro tecnico di Coverciano. "Grazie a tutti – ha sostenuto -, a chi mi ha votato e a chi non lo ha fatto. Condivido il premio con la squadra, con lo staff, con Cremona, tutto il popolo grigiorosso e con Braida che ha avuto una grande fiducia in me. Tutto ciò ha permesso di raggiungere un risultato bello e divertente". Nel corso della premiazione è stato consegnato un riconoscimento anche a Silvio Baldini per aver guidato il Palermo nella promozione dalla C alla B.