Parma-Ascoli sarà affidata a Baroni di Firenze

Parma-Ascoli sarà affidata all’esperto Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto uomo ufficiale sarà Valerio Vogliacco di Bari. In sala var vedremo all’opera Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano; assistente al var Oreste Muto di Torre Annunziata. I precedenti del Picchio con Baroni sono complessivamente 13: i bianconeri sono riusciti a vincere soltanto 2 volte; 5 i pareggi e 6 le sconfitte. L’ultimo successo risale all’incontro vinto in casa 2-1 col Crotone. Dopo essere andata sotto la formazione allora guidata da Sottil riuscì a ribaltarla con il pari di Falasco e il fatidico calcio di rigore guadagnato e sbagliato da Maistro che però fu lesto a ribadire dentro sulla respinta di Festa. L’altra vittoria risale in coppa Italia per 3-2 con la Juve Stabia il 5 agosto 2017. Tra le sconfitte più amare resta marchiata a fuoco la fatidica sconfitta di Lecce per 7-0 nella prosecuzione della gara del Via del Mare (23 marzo 2019).