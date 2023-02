Parma-Ascoli, un banco di prova per Breda e per i suoi ragazzi

Parma-Ascoli, sapore di storia. La sfida in programma domani al ‘Tardini’ con avvio programmato alle 14 costituirà un importante banco di prova per Breda e i suoi uomini che nel fortino dei ducali saranno chiamati a proseguire la buona strada imboccata una settimana fa in casa contro il Perugia. Stavolta sarà ben diversa la musica rispetto al confronto andato in scena il 17 settembre 2022. Un incontro dove purtroppo i bianconeri di Bucchi non riuscirono praticamente mai ad arginare la qualità espressa in campo dalla formazione guidata da Pecchia. Quella persa 1-3 davanti agli occhi increduli del popolo ascolano fu una gara segnata da episodi negativi e un’incapacità di reagire che alla fine dei giochi decretarono la netta affermazione gialloblù.

Il match si aprì subito nel peggiore dei modi con l’indecisione in area di Salvi e la stoccata vincente da due passi di Tutino. Stordito dal gol a freddo l’Ascoli subì anche il raddoppio con la giocata di un bomber di razza come Inglese, che in quella circostanza sfuggì a Bellusci scattando sul filo del fuorigioco. Subito dopo il gol del momentaneo 0-2 le cose peggiorarono ulteriormente con la rude entrata di Vazquez sul portiere del Picchio Baumann.

Un intervento talmente tanto duro duro al punto tale da costringere l’elvetico ad alzare bandiera bianca qualche minuto dopo per il dolore patito alla caviglia. Nell’occasione il fantasista argentino fu graziato da Prontera che si limitò ad esibirgli soltanto il giallo. L’avvicendamento tra i pali spalancò le porte al rientro dell’esperto Guarna. Nella ripresa il sipario scese definitivamente con la gran giocata di Man.

Inutile risultò il gol di Lungoyi.

Inevitabili i fischi e il confronto a fine partita con i tifosi.

Quello che si giocherà domani (avvio alle 14) sarà il quinto confronto in cadetteria. Nel bilancio dei 4 precedenti compare il successo strappato via dall’Ascoli.

Il match del 18 aprile 2022 vide il trionfo bianconero firmato Bidaoui davanti a 1.500 tifosi. Nelle altre gare andate in scena al Tardini compaiono un pari (0-0 nell’indimenticabile stagione 197374 che consegnò la prima storica serie A alla formazione di Carletto Mazzone) e due successi del Parma.

Nel campionato 200809 i crociati non ebbero alcuna difficoltà nel mettere sotto il Picchio allora guidato da Colomba. Il match andò in archivio con il 2-0 gialloblù prodotto dai centri di Morrone e Paloschi. Nella stagione 201718, l’ultima della parentesi Bellini, gli uomini del duo Maresca-Fiorin crollarono clamorosamente 4-0 sotto i colpi letali assestati da Iacoponi, Insigne, Baraye e Munari.

Il pomeriggio da dimenticare al quarto d’ora del primo tempo vide Favilli lasciare il campo in lacrime per la rottura del crociato. Il brutto presagio di una trasferta da dimenticare.

Massimiliano Mariotti