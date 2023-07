Parma e Venezia si preparano a una nuova stagione, Pecchia e Vanoli pronti a stupire

Il Parma di Pecchia ci riprova ma senza Vazquez e Inglese. I ducali, come tutte le altre partecipanti alla prossima cadetteria, si preparano al rodaggio che precederà la nuova stagione. "Abbiamo preso solo Partipilo – sostiene l’allenatore – la squadra è evidente che va completata. Sono partiti giocatori importanti. Così non potremmo affrontare il campionato. Stiamo lavorando per completare la rosa e vogliamo farlo il più presto possibile". Anche il Venezia proverà ad alzare l’asticella, facendo leva sui nomi di spessore in rosa. "Finalmente ho la fortuna di iniziare il nostro percorso dal primo giorno – commenta il tecnico Vanoli –, in continuità con ciò che abbiamo fatto l’anno scorso. Molto dipenderà dal mercato, però partiamo da una base buona e stabile. Con la società sono stato chiaro per Pohjanpalo. Se vogliamo ambire a qualcosa di importante i giocatori migliori bisogna tenerli. Non ho la sfera magica per dire dove arriveremo, dobbiamo credere nel nostro lavoro in silenzio e senza proclami".