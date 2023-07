Parma fa colpo di mercato, Partipilo alla Ternana, Palermo si prepara a cinquina

Il Parma si aggiudica Partipilo della Ternana e mette a segno un vero colpaccio di mercato. I ducali hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dell’estroso attaccante che resterà legato ai gialloblù fino al 2027. "Sono felicissimo di essere qui – commenta il giocatore –. Questa è la tappa più importante della mia carriera e una scelta della quale non ho mai avuto dubbi. Ringrazio il presidente Krause e i direttori per avermi dato questa opportunità. Ora voglio ripagare la fiducia sul campo insieme ai miei compagni. Ci tengo inoltre anche a ringraziare la Ternana per i quattro anni vissuti insieme". Il Palermo non scherza affatto e si prepara a calare una cinquina incredibile. L’obiettivo dei rosanero è indubbiamente quello di centrare la A. Agli ingressi di Ceccaroni e Vasic si aggiungeranno quelli di Lucioni, Insigne e Mancuso. Cinque nomi di spessore per la categoria e in grado di proiettare il club tra le favorite per la promozione diretta.