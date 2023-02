Parma, lavoro tattico e schemi su palle inattive

I crociati ieri mattina sono tornati in campo a Collecchio per riprendere la preparazione in vista della sfida di sabato contro l’Ascoli. La squadra di Pecchia dopo aver svolto la classica attivazione muscolare ha proseguito il lavoro quotidiano stabilito con trasformazione sul campo e lavoro di forza. A seguire i ducali hanno affrontato alcune esercitazioni tattiche suddivisi per reparti. La partita a campo ridotto e lo sviluppo di alcuni schemi sulle palle inattive hanno completato la seduta. Nel frattempo nelle ultime ore la classifica è lievemente cambiata con il punto di penalizzazione inflitto al Genoa per il mancato adempimento dei versamenti delle ritenute Irpef dei mesi di settembre e ottobre 2022. A ciò è andata ad aggiungersi l’ammenda di 6mila euro nei confronti dell’amministratore delegato Andres Blazquez Ceballos. In classifica così i rossoblù sono scesi a quota 42 con il vantaggio della capolista Frosinone salito a più 12 punti sulla seconda.