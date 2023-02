Partenza anticipata per Cittadella

Settimana particolarmente calda quella che condurrà Bucchi e i suoi uomini verso la delicata trasferta di Cittadella, scontro salvezza in programma sabato al Tombolato con avvio alle 14. La recente sconfitta interna contro il Palermo (1-2) ha riacceso il malcontento dei tifosi che sono tornati a manifestare tutto il proprio disappunto nei confronti di tecnico e dirigenza per la recente serie di risultati poco brillanti. La squadra partirà oggi pomeriggio, in anticipo rispetto al solito cronoprogramma, per ritrovare serenità e compattezza in vista di un altro snodo importante per il cammino. Restano sempre da valutare le condizioni del capitano Dionisi, domenica costretto a lasciare il terreno di gara per un fastidio al polpaccio. A centrocampo l’allenatore del ritroverà Giovane e Caligara. Quella in programma sarà la 12esima sfida tra Cittadella e Ascoli. Il bilancio dei precedenti è quasi in equilibrio con 5 vittorie granata, 4 bianconere e 2 pareggi. Le cose non sono andate benissimo nelle ultime due occasioni che hanno visto arrivare altrettante sconfitte sotto la guida di Sottil. Nel match del 16 gennaio 2021 a decidere (1-0) fu una rete di Tavernelli nel finale, mentre un anno fa il ko (2-0) fu prodotto dalla doppietta dell’ex Baldini con tutti e due i gol arrivati dagli undici metri. L’ultimo acuto esterno è datato 17 luglio 2020 (1-2) con l’autogol di Adorni e Costa Pinto. Memorabile il successo del 21 ottobre 2016 con la meravigliosa rete siglata da Cacia con un destro a giro da fuori (0-1) che ancora in molti ricordano. Nel frattempo gli Ultras 1898 hanno festeggiato l’undicesimo anno di attività dalla loro nascita. "Amore e coraggio non sono soggetti a processo…Di questa frase facciamo monito ogni giorno, in ogni nostra azione o gesto…in uno stadio o in una strada…Il 31 Gennaio del 2012 prendemmo questa via e orgogliosamente la perseguiamo tuttora a testa alta anche nel vento…Il nostro pensiero va oggi più che mai ai nostri amici, che ricordiamo prendendo in prestito questi versi: non si scioglierà mai la compagnia, ma c’è chi non è più sulla via...siano loro la nostra guida. 11 anni controcorrente, 11 anni nel nome di Ascoli, 11 anni da ultras". Anche loro si stanno già organizzando per seguire il Picchio in Veneto. Ancora una volta risulterà fondamentale il sostegno del popolo bianconero.

mas.mar.