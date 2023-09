Partono con un ko la Primavera e gli Under 17

Inizia male il cammino di David Di Michele e Cristian Ledesma, quest’anno scelti per guidare rispettivamente le formazioni Primavera e under 17 del vivaio bianconero. I primi sono usciti ko per 2-1 nella prima gara di campionato andata in scena in casa del Perugia. Il confronto disputato al centro sportivo ‘Paolo Rossi’ è stato nelle mani degli umbri per gran parte del match. Il vantaggio di Polizzi, poi espulso, ha visto in avvio di ripresa il raddoppio di Patrignani. A qualche minuto dalla fine gli ascolani sono riusciti a dimezzare lo svantaggio con Tarantino, ma senza poi riuscire a riprendere la gara nei tentativi conclusivi con la sfortunata traversa colpita da Gorica. Stesso passivo e andamento del match simile anche per i ragazzi di Ledesma che sono tornati sconfitti dalla trasferta di Catanzaro (2-1). Avvio complicato per il Picchio con il gol calabrese di Bruno e l’espulsione del portiere bianconero Zagaglia. Al raddoppio di Romeo ha poi risposto Barraco.