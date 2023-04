Pasqua amara per il Porto d’Ascoli Subisce sul campo del Notaresco

notaresco

1

porto d’ascoli

0

S.N. NOTARESCO (4-4-2): Shiba; Bartoli, Campestre, Pezzi, Gurini; Gelsi, D’Aloia, Forcini (36’st Cantarini), Scimia (33’st Di Renzo sv); Defendi (18’st Cardinali ), Romano. All.: Bruno

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa; Zoboletti, Sensi, Rovinelli (22’st Verdesi), Pasqualini (30’st Sowe); D’Alessandro (8’st Spagna), Rossi, Pietropaolo (27’st Parolisi); Buonavoglia (22’st Petrini), Napolano 6, Battista. All.: Ciampelli

Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi

Rete: 11’pt Gelsi

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Campestre, Cardinali; D’Alessandro, Ciampelli. Rec 1’+4’.

NOTARESCO

Nel suo uovo di cioccolato il Porto d’Ascoli trova una brutta sorpresa. Nel turno pre-pasquale valido per la 30esima giornata di campionato i ragazzi di mister Ciampelli cadono di misura (1-0) sul terreno di gioco del pericolante S.N.Notaresco. Un tonfo sostanzialmente indolore per Sensi e compagni che restano al settimo posto, in una zona della graduatoria generale assolutamente tranquilla. Il futuro immediato non riserva alcuna preoccupazione, ma le statistiche rappresentano il momento vissuto dai biancazzurri, con la innegabile flessione accusata in questo 2023. Nelle ultime sei trasferte sono arrivati appena tre pareggi, con quattro gol subiti e nessuno realizzato. Di certo, non un cammino da ricordare, ma dopo una prima parte di torneo vissuta sugli scudi, un lieve calo di rendimento è comunque comprensibile, se non addirittura inevitabile. La cronaca. Sul manto verde del ’Vincenzo Savini’, nella tana della penultima in classifica, il primo tempo è un vero e proprio monologo dei padroni di casa. Al 7’ Forcini con un fendente dal limite sfiora il palo. Quattro minuti più tardi arriva il gol decisivo. A siglarlo è Gelsi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il mediano svetta più in alto di tutti e con una precisa inzuccata deposita la sfera alle spalle di Testa. La reazione del Porto d’Ascoli è praticamente nulla. Anzi i marchigiani continuano a subire, rischiando di capitolare di nuovo poco dopo la mezz’ora di gioco. Ma questo Porto d’Ascoli merita comunque gli applausi per quanto fatto finora in stagione.