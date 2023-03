Passo avanti del Cosenza, lascia l’ultimo posto

La spietata lotta per non retrocedere si racchiude tutta in soli tre punti. Passo deciso del Cosenza allenato dall’ex bianconero Viali che, grazie al successo ottenuto nello scontro diretto con la Spal, è riuscito a lasciare l’ultimo posto per fare un bel balzo in avanti. "È venuta fuori la partita che volevamo – ha commentato il tecnico -. Abbiamo creato tantissimo ma dovevamo chiuderla. Costruiamo molto ma non riusciamo a concretizzare le occasioni. Dobbiamo sempre portarci dietro l’anima, anche giocando male. Ci tengo a sottolinearlo. Questa anima però purtroppo non riusciamo ad averla anche in trasferta. È chiaro che le ultime partite in casa sono state buone partite. Stavolta avevamo preparato una partita più caratteriale, poi i ragazzi sono stati bravi anche a farla diventare qualitativa. Fisicamente stavamo tutti bene. A Frosinone sarà sicuramente una partita difficile, ma dobbiamo cercare di andare lì con questa mentalità e senza pensare a Como e Genoa".