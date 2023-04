Pazzo Ascoli, ma che gioia: poker col brivido

Ascoli tutto cuore e grinta. Il Picchio conquista in dieci lo scontro salvezza col Brescia in un rocambolesco 4-3 che permette di portare a casa quella vittoria necessaria per spezzare il momento no e riprendere la corsa. Nel concitato finale Caligara dagli undici metri e Marsura condannano i lombardi ad un probabile futuro doloroso. È stato necessario il duplice intervento del var per correggere gli errori di Paterna sui due rigori concessi, uno per parte.

Tensione alle stelle nel caldissimo pomeriggio offerto dal Del Duca. La posta in palio è altissima ed entrambe si trovano di fronte ad un bivio dal quale non si può più tornare indietro. Breda prova a risolvere le difficoltà in attacco con l’accoppiata Forte-Dionisi e alla fine ci riesce. Nessun pesce d’aprile sulla trequarti: la mossa a sorpresa è Mendes che si rivela uno dei migliori. Nel Brescia Gastaldello rivede qualcosa dal centrocampo in su. L’infortunato Bellusci non resiste alla tentazione di essere al fianco dei suoi compagni in un momento del genere e decide di seguire la gara a bordo campo tra gli addetti ai servizi.

Avvio drammatico per la formazione di Breda che va subito sotto. Il grossolano errore difensivo di Botteghin, in uscita, favorisce Listkowski sugli sviluppi. In chiusura di primo tempo la reazione dell’Ascoli arriva con l’1-1 Mendes.

Ripresa da infarto. Forte da bomber vero tira su la pinna dello squalo e assesta il sorpasso. Il Brescia non ci sta. Ayé pareggia ancora i conti e nell’episodio del penalty Simic va a prendersi il secondo giallo per un tocco di mano in area. In dieci però viene fuori il vero orgoglio bianconero. Il potenziale terzo gol bresciano viene annullato per fallo in attacco. Ecco allora che il vantaggio lo trova ancora l’Ascoli col penalty trasformato da Caligara (mani di Niemeijer). I lombardi sbandano e nel lungo recupero Marsura cala il poker con un secco mancino. Inutile il definitivo 4-3 di Bisoli. L’Ascoli riprende quota condannando proprio le Rondinelle. Nel dopo gara non mancano momenti di tensione fuori dallo stadio.

Massimiliano Mariotti