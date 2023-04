Penalizzazione di tre punti per la Reggina

Reggina penalizzata di 3 punti. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la pronuncia del Tfn dopo il mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022. Nella nuova classifica ora gli amaranto sono scesi al settimo posto a quota 46 punti. "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva – si legge nel dispositivo della decisione -, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022".