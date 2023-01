Per il Picchio un gran 2022: 18 vittorie

L’Ascoli è ufficialmente sbarcato nel 2023. Il rientro in città della squadra è previsto per la giornata odierna. Domani mattina alle 11 invece tecnico e giocatori torneranno in campo al Picchio Village per riprendere la preparazione in vista della ripresa di campionato che vedrà i bianconeri impegnati al Liberati per sfidare la Ternana (domenica 15 con avvio alle 16.15). Nei primi giorni di lavoro i bianconeri torneranno a pedalare per mettere benzina nelle gambe. Quella che si svilupperà fino a maggio sarà un corsa fatta di altre 19 tornate da affrontare tutte d’un fiato per cercare di centrare prima possibile la salvezza. Traguardo che, se dovesse arrivare con largo anticipo, potrebbe aprire all’eventuale possibilità di tentare qualcosa in più. L’annata che si è conclusa è stata decisamente positiva per l’Ascoli, una delle migliori degli ultimi anni. Tra la seconda metà della scorsa stagione, contraddistinta dalla guida tecnica di Sottil, e la prima metà di quella attuale targata Bucchi, sono stati ben 64 i punti raccolti in 39 gare disputate. Una media davvero niente male di 1,64 punti a gara. Con l’ex tecnico, oggi in A sulla panchina dell’Udinese, il club di corso Vittorio ha totalizzato complessivamente 39 punti, numero importante e ulteriormente gonfiato dall’ultima sfida dello scorso girone d’andata (Ternana) che fu rinviata al 14 gennaio a seguito dei numero si contagi prodotti dal covid. Inutile ribadire l’incredibile girone di ritorno dove i bianconeri riuscirono a chiudere con una cavalcata trionfale fino al sesto posto in classifica che consentì di disputare il turno preliminare playoff tra le mura amiche. Epilogo purtroppo amaro per i quasi 11mila tifosi presenti al Del Duca con il Benevento che riuscì ad imporsi 0-1 con la rete decisiva di Lapadula. A questo bottino si sono poi aggiunti i 25 ottenuti finora. Nel corso dell’anno solare sono state 18 le vittorie messe a segno. Score arricchito dai 10 pareggi. Mentre in 11 occasioni il Picchio è uscito sconfitto. Buona la media realizzativa con 55 marcature messe a segno (1,41) e 41 subite (0,95). Il giocatore più presente in campo nell’arco dell’intero 2022 è stato il centrale difensivo Botteghin. Il brasiliano è sceso in campo 35 volte nella regular season per un totale di 2.925’. Il miglior realizzatore ha visto davanti a tutti Dionisi con 6 centri, 4 siglati nell’attuale campionato. Il centravanti mise in ginocchio il Pisa con una doppietta nel successo in casa per 2-0 del 16 marzo.

mas.mar.