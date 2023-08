Per l’Ascoli movimenti in difesa Via Simic, obiettivo Capradossi

L’Ascoli tenta l’affondo deciso per il difensore Capradossi e annuncia la cessione di Simic al Maccabi Haifa. Mentre la società, rappresentata dal presidente Neri e dal diggì Verdone erano presenti insieme all’intera squadra alle esequie di Carletto Mazzone, su altri fronti il direttore sportivo Valentini invece era all’opera per definire alcune situazioni di mercato. Come facilmente preventivabile è arrivata l’ufficialità della cessione di Simic al Maccabi Haifa a titolo definitivo per una cifra di poco inferiore al milione di euro. Il 27enne croato in occasione dell’esordio in campionato contro il Cosenza non era sceso in campo proprio per i discorsi allacciati tra il Picchio e il club israeliano che aveva deciso di farsi avanti con decisione per rilevarlo. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica il trasferimento a titolo definitivo di Lorenco Simic al Maccabi Haifa – si legge nella cota diramata -. Il club bianconero saluta Lorenco, lo ringrazia per quanto profuso per la causa bianconera e gli augura le migliori fortune".

Dopo l’avventura col Picchio quindi il 27enne si prepara ad iniziare ufficialmente un nuovo percorso professionale all’estero. "Sono felice di approdare in una grande squadra come il Maccabi Haifa – il commento del giocatore -, non vedo l’ora di portare orgoglio ai tifosi verdi ed al club. Darò tutto me stesso per il nostro successo e sono sicuro che faremo grandi cose insieme".

Soddisfatto anche Gal Alberman, manager del Maccabi che ha aggiunto: "Siamo felici di annunciare l’aggiunta di Simic -. Lorenco aggiungerà molte qualità, esperienza e fisicità al gioco difensivo della squadra e gli auguriamo un acclimatamento rapido e di successo. Benvenuto nella tua nuova e verde casa Lorenzo". Contestualmente alla sua partenza nelle ultime ore l’Ascoli avrebbe messo nel mirino il centrale difensivo Capradossi, giocatore di proprietà del Cagliari e pronto a lasciare gli isolani per arrivare a vestire la maglia bianconera. I contatti tra le due società si sono intensificati e non è escluso che nelle giornate di oggi o domani si possa raggiungere la definizione dell’operazione. Intanto il Picchio ha avviato i contatti con la Juve per il centrocampista Michael Baseggio, aggregato alla Juve Next Gen.

Sempre restando agganciati al reparto di difesa si sta valutando la possibilità di tenere in organico l’altro elemento Quaranta. Nella fase iniziale il suo nome sembrava essere stato messo dal Picchio sulla lista dei partenti, ma le successive evoluzioni ora potrebbero condurre ad una sua permanenza sotto le cento torri. Intanto la Lega ha reso note date e orari dei prossimi turni in programma. L’Ascoli, alla quarta giornata d’andata, scenderà in campo a Bolzano contro il Sudtirol sabato 2 settembre con fischio d’avvio previsto per le 18.30 allo stadio Druso.

Massimiliano Mariotti