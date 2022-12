"Perdere così fa male" Bucchi: troppi errori fatti

L’Ascoli esce tra i fischi e chiude il girone di andata e, il comunque positivo anno 2022, con una sconfitta, la sesta stagionale e la quarta tra le mura amiche. Un Ascoli ‘spuntato’ che ha costruito il match per tenere lo 0-0 e soprattutto incapace di fare un tiro in porta davanti ai quasi 10.000 spettatori presenti. Ad aggravare la giornata negativa anche le condizioni del prato del Del Duca che, nonostante i tentativi di manutenzione, continua a peggiorare e per stessa ammissione del tecnico bianconero, penalizza la sua squadra.

Mister Bucchi, zero tiri in porta voi, uno la Reggina: spettacolo misero per i quasi 10.000 presenti?

"Sì, assolutamente. Credo che l’equilibrio in campo sia stato ancora maggiore rispetto alle altre volte. Abbiamo giocato contro una squadra forte che ha 34 calciatori di categoria superiore: Menz, Hernani, Mayer sono giocatori che spostano gli equilibri. Siamo stati bravi, ci siamo difesi bene, è stata una partita sporca, da 0-0, non ci sono state occasioni da gol né da una parte né dall’altra. Purtroppo anche le condizioni del campo qui al Del Duca non agevolano lo sviluppo della manovra e non è un caso se giochiamo meglio fuori. Noi poi ci mettiamo del nostro perché commettiamo tanti errori tecnici soprattutto nei cross. Ne abbiamo sbagliati sei o sette dopo dei buoni sviluppi siamo arrivati sul fondo e abbiamo buttato il pallone fuori dallo stadio o crossato rasoterra. Queste purtroppo sono delle occasioni mancate".

La Reggina non ha fatto nulla di straordinario ma porta a casa i tre punti: serviva una reazione maggiore dopo il gol?

"Perdere così fa male, sono dispiaciuto. Gli attaccanti devono essere più bravi a pulire i palloni per gli inserimenti dei centrocampisti, bisogna migliorare anche nei quinti per far crescere la nostra manovra. La Reggina ha saputo sfruttare al meglio le pochissime occasioni create, ma non ci ha mai messo in difficoltà. Tutte e due le squadre dovevano fare di più, ma nell’equilibrio di una gara non la possiamo perdere e soprattutto non possiamo sbagliare nella rifinitura. Dobbiamo migliorare molto, è vero".

Eramo costretto ad uscire, ma si è rivisto Buchel: Marcel è ancora al centro del progetto Ascoli?

"Eramo ci dà grande equilibrio, soprattutto in fase di interdizione anche se non ha le caratteristiche pure del playmaker. Buchel è sempre al centro. L’ho fatto capitano per responsabilizzarlo, quando è sul pezzo ha letture e giocate fuori categoria, però ha troppe pause. Non ci sono veti su nessuno, quando mi dimostra di essere in forma gioca, altrimenti no".

Si avvicina il mercato di riparazione: quali operazioni avvierete? Bidaoui è in partenza?

"Punteremo sui giovani, stiamo facendo delle valutazioni ma non ci saranno stravolgimenti della rosa. Bidaoui con questo nuovo schema di gioco sta facendo fatica. Faremo insieme delle riflessioni visto che è stato penalizzato dal cambio modulo. In uscita lavoreremo su quei ragazzi che sono scontenti perché giocano poco".

Valerio Rosa