Perini: "Fatte tante buone prove Ma poi abbiamo raccolto poco"

L’amaro in bocca dopo il ko immeritato con il Cynthialbalonga è stato spazzato via con una prestazione cuore, muscoli e applicazione da parte del Montegiorgio che torna da Chieti con una vittoria dal peso specifico altissimo. Paradossi del calcio. Montegiorgio spettacolare contro il Cynthialbalonga che costruisce tanto ma non porta a casa punti. Camaleontico a Chieti, condotta di gara attenta a concedere poco, molto applicata ma abile a pungere nel momento giusto senza lasciare la possibilità di replica agli abruzzesi. Una gara definita "sporca" da qualcuno in realtà concreta e concentrata da parte di un gruppo giovane ma che sa stare in campo. A raccontare la sfida di Chieti le parole dell’attuale capitano, Filippo Perini autore dell’assist decisivo per la stoccata vincente di Diop: "Effettivamente è stata una gara meno propositiva del solito. Non abbiamo proposto il nostro consueto gioco, ma questa gara ci portava a fare questo vista ance la predisposizione del Chieti a cercare subito la palla lunga per gli attaccanti. Ci siamo saputi adattare alla situazione e sono tre punti che sono molto importanti sia per la classifica che per il morale. Ultimamente tante buone prestazioni senza raccogliere quanto avremmo meritato". Inoltre anche una gara senza subire reti e con la fascia da capitano al braccio: "Per un difensore uscire senza prendere gol è una soddisfazione ma vincere lo è indubbiamente di più. Sto indossando la fascia perché manca Lorenzo Albanesi: è sicuramente una bella responsabilità ma questo non cambia di certo il mio atteggiamento".