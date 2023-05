Perugia-Benevento sotto inchiesta, il 3 a 2 nel mirino

Perugia-Benevento finisce sotto inchiesta. Il Procuratore federale Chinè ha deciso di aprire un procedimento sulla terza rete degli umbri, quella del definitivo 3-2, che di fatto ha deciso l’ultima giornata andata in scena al Curi. Nella fattispecie si ipotizza un caso di illecito sportivo per le modalità con cui Kouan avrebbe realizzato al 94’ il gol che poi non ha permesso ai biancorossi di evitare la retrocessione diretta. Nelle prossime ore saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. Ricostruendo la dinamica tutto era partito dal portiere del Benevento Manfredini che, nel favorire l’inizio dell’azione, aveva provveduto ad appoggiare la sfera al proprio difensore Leverbe, posizionato fuori dall’area di rigore. Il successivo passaggio effettuato dal francese in direzione dell’altro centrale giallorosso Tosca però aveva favorito Kouan, attirando quindi le attenzioni della Procura Figc che ora ha tutte le serie intenzioni di fare luce sull’accaduto.