Il Perugia dell’ex Castori si prepara a sfidare l’Ascoli dopo aver lasciato per la prima volta la zona rossa dall’inizio del campionato. Il difensore Curado, rimasto a riposo alla ripresa dei lavori , non dovrebbe avere problemi a recuperare appieno in vista della sfida che si consumerà al Del Duca. Ancora allenamento personalizzato per Rosi, mentre Di Carmine, Aljaz e Sgarbi hanno lavorato parzialmente insieme al resto del gruppo per poi rientrare a pieno regime nel corso delle prossime sedute programmate. Contro il Picchio in difesa gli umbri potranno recuperare Dell’Orco, un altro ex dell’incontro. A centrocampo invece non ci sarà lo squalificato Santoro. Intanto l’attaccante Di Serio si gode l’ottimo momento: "Dobbiamo fare più punti possibile e non fermarci perché la zona playout è soltanto un punto sotto. Spero di arrivare in doppia cifra ma anche 8 vanno bene dai. Ne ho già fatti 4. Dovrò sfruttare il calcio verticale che questa squadra propone".