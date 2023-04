Perugia-Reggina, passo falso degli umbri

Serata da dimenticare per il Perugia dell’ex Castori. Il recupero contro la Reggina ha visto al Curi la vittoria della formazione guidata da Pippo Inzaghi che con un secco 3-1 è riuscita a spezzare una scia di risultati drammatici. Una buona occasione gettata alle ortiche, invece, per gli umbri che battendo gli amaranto avrebbero potuto tirarsi fuori dalla zona rossa. Il momentaneo vantaggio trovato da Di Serio aveva illuso un po’ tutti. I biancorossi sono poi finiti per subire il rientro della Reggina, complice anche la serata storta del portiere Gori. L’estremo difensore prima si è visto battere da una punizione non irresistibile di Hernani calciata da lontano, poi si è trascinato goffamente la palla in porta su un cross operato da Di Chiara. A calare il tris è stato Canotto. "Non era facile – ha commentato Inzaghi -, ma sapevo che la squadra voleva la gara della svolta. Dovevamo solo trovare l’episodio giusto per sbloccarci". Tre punti importanti in vista dell’udienza davanti al Tfn che è stata anticipata a giovedì 13.