Petrucci all’Azzurra Colli, la Sangiorgese corteggia Napolano

Inizia a muoversi con decisione il mercato dilettantistico a pochissimi giorni dall’apertura ufficiale fissata per inizio dicembre ma anche in virtù dei nuovi regolamenti che consentono, a giocatori che trovano accordi per la rescissione con le proprie squadre, di andare a trovare squadra altrove fin da subito. Uscite importanti a Tolentino e Maceratese che perdono pezzi pregiati. Ha salutato il Tolentino Andrea Petrucci, attaccante esterno ascolano ex Serie C con la maglia della Fermana, che ha trovato l’accordo per il ritorno all’Atletico Azzurra Colli. Sempre il Tolentino ha salutato anche altri elementi come il trequartista Storani (finito allo Spoleto), La Civitanovese ha rescisso con l’attaccante Martinb Garcia che potrebbe essere un volto nuovo del Tolentino. In uscita dalla Maceratese anche l’esperto Giordano Napolano, per lui pronta un’importante offerta dalla Sangiorgese, squadra di Promozione che punta con decisione al salto di categoria e sta corteggiando l’esperto attaccante. Il centrocampista Petruzzelli ha salutato il Monturano, accasandosi all’Aurora Treia mentre il centrale difensivo Cerquozzi del Casette Verdini (dove è arrivato dalla Maceratese il centrale Moschetta) ha rescisso ed è pronto ad una nuova esperienza. Sempre in Eccellenza doppia uscita in casa Sangiustese con i rossoblu che hanno salutato l’attaccante Henri Shiba e il difensore Davide Bianchi che dunque non fanno più parte del gruppo allenato da mister Bolzan.

Coppa Italia Eccellenza. Nel frattempo è stato un mercoledì importante per quello che riguarda la Coppa Italia di Eccellenza che ha designato la prima squadra ad accedere alla finale, si tratta dell’Osimana che ha superato nel doppio confronto il Ksport Montecchio. Nell’altra semifinale invece si è giocata la gara di andata che ha visto la Maceratese superare in rimonta 2-1 il Montegranaro, con il verdetto finale dunque rinviato al match di ritorno e con i calzaturieri di mister Marinelli in piena corsa per l’accesso all’atto finale della competizione.

r.c.